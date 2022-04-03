Украина

Український кіпер поділився свою особистою історією.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін розповів про те, як внаслідок війни з Росією постраждали рідні для нього міста Донецьк та Маріуполь.

"Я не знаю нікого, хто б не хотів, щоб Донецьк залишався частиною України. Донецьк – це Україна, він може процвітати лише як українське місто. Це було чудове багате місто, місто троянд.

Я хочу, аби ця війна скоріше закінчилася, аби все було, як раніше. Як хтось може підтримувати агресію, коли вмирають мирні люди?

Росія більше не існує для мене як країна. Знадобиться дуже багато часу, аби ці рани загоїлися.

Маріуполь для мене є другим рідним містом. В дитинстві ми там багато тренувались та грали. Ми з сім'єю їздили туди на відпочинок. Моя дівчина з Маріуполя, уся її родина жила там. На щастя, їм вдалося залишити місто.

Лише коли я потрапив до першої команди три роки тому, то зміг забрати до себе маму і сестру. Але батько, бабуся, дядько і тітка досі залишаються в Донецьку. Вони у відносній безпеці, хоча є великі проблеми з водою та електрикою", – розповів Трубін в інтерв'ю для порталу Goal.