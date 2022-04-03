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Український кіпер розповів, як намагається підтримувати форму.

Голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін заявив про бажання тимчасово приєднатися до іноземного клубу, щоб мати змогу тренуватися.

"Ми переїхали до Луцьку, бо тут можна було знайти житло. Тут є поле, намагаюся тримати себе у формі, але це не легко. Деякі гравці переїхали до таких міст, як Ужгород та Львів.

Чоловікам у віці від 18 до 60 не дозволяють залишати країну. Можливо, до мене є інтерес з боку деяких клубів, я міг би перейти до іноземного клубу тимчасово. Але це неможливо без дозволу Міністерства спорту і УАФ. Я міг би принести більше користі країні, виступаючи за кордоном, аніж сидіти тут і нічого не робити.

Матч відбору до ЧС-2022? Це ще одне важливе питання. Я хотів би знайти команду, щоб мати змогу тренуватися. Тренуватися з командою набагато краще, аніж робити це самотужки", – розповів Трубін в інтерв’ю для порталу Goal.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін залишив Україну.