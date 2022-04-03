Український кіпер розповів, як намагається підтримувати форму.
Анатолій Трубін, ФК Шахтар
03 апреля 2022, 13:58
Голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін заявив про бажання тимчасово приєднатися до іноземного клубу, щоб мати змогу тренуватися.
"Ми переїхали до Луцьку, бо тут можна було знайти житло. Тут є поле, намагаюся тримати себе у формі, але це не легко. Деякі гравці переїхали до таких міст, як Ужгород та Львів.
Чоловікам у віці від 18 до 60 не дозволяють залишати країну. Можливо, до мене є інтерес з боку деяких клубів, я міг би перейти до іноземного клубу тимчасово. Але це неможливо без дозволу Міністерства спорту і УАФ. Я міг би принести більше користі країні, виступаючи за кордоном, аніж сидіти тут і нічого не робити.
Матч відбору до ЧС-2022? Це ще одне важливе питання. Я хотів би знайти команду, щоб мати змогу тренуватися. Тренуватися з командою набагато краще, аніж робити це самотужки", – розповів Трубін в інтерв’ю для порталу Goal.
Раніше повідомлялося, що генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін залишив Україну.