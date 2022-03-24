Италия

Руслан Малиновский подікував ФК Емполі.

Емполі вирішив долучитися до допомоги українцям, які постраждали у наслідок війни, що розв'язала РФ — повідомив офіційний сайт клубу.

Емполі доставить в Україну 1800 коробок з предметами першої необхідності, які зібрали місцеві мешканці.

Свою вдячність Емполі виразив півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Малиновський.

Grazie, amici! — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 24, 2022

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!