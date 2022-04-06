Украина

Наставник Динамо звернувся до своїх підлеглих.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу звернувся до своїх гравців під-час тренування.

Фахівець закликав боротись на футбольному полі так, як роблять це українські воїни на полі бою.

"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України та свого народу! Застережу, що в благодійних матчах проти вас будуть грати так, наче це матч Ліги чемпіонів", — наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, футболісти Динамо покинули територію України і мають провести серію благодійних матчів з європейськими клубами у квітні-червні. Суперниками киян серед інших клубів стануть Борусія Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Мілан.

Раніше стала відома дата матчу Динамо — Легія.