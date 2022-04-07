Украина

Фахівець не стане продовжувати співпрацю з клубом.

Асистент головного тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі Давіде Поссанціні залишить клуб. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Фахівець не буде присутнім на зборах клубу у Стамбулі, куди Шахтар відправиться незабаром з України щоб відновити тренувальний процес.

Також не буде присутнім у Туреччині ще одного помічника Де Дзербі Паоло Б'янко, який також має намір шукати собі інший клуб.

Давіде Поссанціні працював разом із Де Дзербі з 2016 року у Палермо, Сасуоло та інших клубах.

Нагадаємо, що Шахтар проведе серію благодійних матчів, щоб зібрати кошти на допомогу Україні