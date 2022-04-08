Украина

Товариський поєдинок на підтримку України проходитиме 26 квітня на Сігнал Ідуна Парк.

Динамо Київ напередодні офіційно оголосило про те, що проведе серію благодійних спарингів з європейськими топ-клубами на підтримку України, народ якої вже понад місяць героїчно протистоїть вторгненню російських терористів та окупантів.

Проведення цих матчів нестиме інформаційну місію, щоб якнайбільше людей у всьому світі дізналося про війну в Україні. Також зароблені на поєдинках кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від агресії РФ.

Одним із суперників київського Динамо у рамках цього благодійного турне під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") стане дортмундська Боруссія.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", це протистояння відбудеться у вівторок, 26 квітня, на стадіоні Сігнал Ідуна Парк, який вміщує 81 365 глядачів та є найбільшим у Німеччині.

Нагадаємо, що соперниками Динамо також стануть ПСЖ (Франція), Стяуа (Румунія), Легія (Польща), Барселона (Іспанія), Мілан (Італія), Бенфіка (Португалія), Аякс (Нідерланди), Спортінг Лісабон (Португалія), Базель (Швейцарія).