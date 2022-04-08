Украина

28-річний хавбек Маріуполя підтримує фізичну форму у таборі "гірників".

Футболісти донецького Шахтаря наразі перебувають у Туреччині, де проводять тренувальний збір у рамках підготовки до благодійного турне матчів на підтримку України під назвою Shakhtar Global Tour for Peace.

Як стало відомо Football.ua, разом із "гірниками" тренується капітан та півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов.

Нагадаємо, раніше Шахтар оголосив календар благодійних матчів на підтримку України.

Також до донецької команди приєдналися головний тренер Роберто Де Дзербі та захисник Юхим Конопля.