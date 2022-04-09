Украина

"Гірники" приступили до занять.

Футболісти Шахтаря поступово почали збиратися в Туреччині та вже провели перше тренувальне заняття.

У тренуванні взяли участь гравці першої команди Шахтаря та U19, а також футболісти Маріуполя: голкіпери Анатолій Трубін, Олексій Шевченко та Тимур Пузанков, польові гравці Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна, Олександр Драмбаєв, Данило , Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Петро Стасюк, Дмитро Мішньов, Денис Шостак, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначимо, що найближчий товариський поєдинок "гірники" проведуть 9 квітня проти грецького Олімпіакоса.

Нагадаємо, що раніше Шахтар оголосив календар благодійних матчів на підтримку України.