Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "гірників".

Донецький Шахтар зумів вибратися з території України, яка зазнає чергового витку агресії у свій бік, та вже розпочав потрохи повертатися до тренувань у турецькому Стамбулі.

Окрім власне фізичних вправ на заняттях під керівництвом Роберто Де Дзербі, "гірники" також проведуть серію благодійних поєдинків проти європейських клубів, метою яких є збір коштів на потреби українських біженців.

Першим суперником Шахтаря стане грецький Олімпіакос, проти якого команда з Донецька зіграє 9 квітня, о 20:00 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону Георгіос Караїскакіс у місті Пірей.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про поточний стан команди.