До вашої уваги — товариська гра за участі "гірників".
фото ФК Шахтар Донецьк
09 апреля 2022, 10:45
Донецький Шахтар зумів вибратися з території України, яка зазнає чергового витку агресії у свій бік, та вже розпочав потрохи повертатися до тренувань у турецькому Стамбулі.
Окрім власне фізичних вправ на заняттях під керівництвом Роберто Де Дзербі, "гірники" також проведуть серію благодійних поєдинків проти європейських клубів, метою яких є збір коштів на потреби українських біженців.
Першим суперником Шахтаря стане грецький Олімпіакос, проти якого команда з Донецька зіграє 9 квітня, о 20:00 за київським часом.
Гра відбудеться на полі стадіону Георгіос Караїскакіс у місті Пірей.
На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.
Нагадаємо, що раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про поточний стан команди.