"Гірники" хочуть зберегти бразильського півзахисника.
Алан Патрік, getty images
09 апреля 2022, 12:27
Через війну в Україні багато бразильських футболістів Шахтаря хочуть змінити клубну прописку.
Як повідомляє видання Goal, "гірники" відмовилися відпускати Алана Патріка в Інтернасьйонал на правах орендної угоди.
Зазначимо, що нинішній контракт Алана Патріка із Шахтарем розрахований аж до літа 2025 року, проте бразилець не впевнений щодо того, чи хоче він у майбутньому продовжити кар'єру в Україні.
Нагадаємо, що раніше Вітао перейшов до Інтернасьйоналу.