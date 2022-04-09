Украина

"Гірники" хочуть зберегти бразильського півзахисника.

Через війну в Україні багато бразильських футболістів Шахтаря хочуть змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання Goal, "гірники" відмовилися відпускати Алана Патріка в Інтернасьйонал на правах орендної угоди.

Зазначимо, що нинішній контракт Алана Патріка із Шахтарем розрахований аж до літа 2025 року, проте бразилець не впевнений щодо того, чи хоче він у майбутньому продовжити кар'єру в Україні.

Нагадаємо, що раніше Вітао перейшов до Інтернасьйоналу.