Украина

"Горняки" хотят натурализовать бразильского хавбека.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик может стать гражданином Украины. Об этом в своей авторской программе сообщил журналист Игорь Цыганык.

Алан Патрик уже прожил в Украине достаточное количество лет, чтобы претендовать на гражданство. Руководство "горняков" рассматривает этот вариант как возможность решения проблемы с лимитом на легионеров.

Алан Патрик присоединился к Шахтеру в 2011 году из Сантоса. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 20 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с Аланом Патриком до 31 декабря 2025 года.