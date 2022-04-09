Украина

Генеральний директор Шахтаря поспілкувався із функціонером.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про свою розмову із президентом УЄФА Александером Чеферіном.

"Ми зустрічалися з президентом УЄФА Чеферіном, він підтримує нас у всіх починаннях. Він підтримав тему, що стосується проведення товариських матчів. Більше того, сказав, що якщо треба буде домовитися з якимсь із клубів, то він у нашому розпорядженні допомагатиме.

Також говорили про продовження поточного чи початку нового чемпіонату, наскільки це сьогодні можливо. Він сказав, що надаватиме у цьому всіляку підтримку. Також торкнулися теми кваліфікації Ліги чемпіонів, групового етапу. На його думку, українські клуби повинні брати участь у єврокубках.

Ми маємо гуманітарний штаб на Арені Львів, де працюють близько 70 співробітників клубу. Футболісти час від часу приїжджають та допомагають їм. Він розрахований на 500-600 осіб, тих, хто приїжджає зі Сходу України. Там ми надаємо їжу, медичну допомогу, воду, люди можуть там переночувати. Сьогодні це наш головний напрямок, яким ми займаємось", — сказав Палкін в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх змагань.