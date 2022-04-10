Украина

Півзахисник Шахтаря прокоментував благодійний матч проти Олімпіакоса.

Ще кілька днів тому донецькій Шахтар зумів вибратися з території України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік, проте напередодні вже встиг провести перший благодійний поєдинок у рамках програми Shakhtar Global Tour for Peace, поступившись грецькому Олімпіакосу на його полі (0:1).

Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко після завершення гри розповів про своє враження від побаченого на полі.

"Перед грою я сказав хлопцям, що ми всі знаємо, що в Україні триває війна. У країні загинуло і продовжує гинути дуже багато людей... Жінок, дітей...

Сьогодні ми представляли нашу країну в Греції. Хотілося б висловити Греції та Олімпіакосу щиру подяку за те, що дали нам можливість бути тут і зіграти для нашої країни.

Ми вийшли не просто так, а на спині в нас були написані назви міст, які постраждали найбільше, у яких трапилося дуже багато смертей і які назавжди залишаться рубцями на серці.

Деякі хлопці після гри плакали в роздягальні, емоції переповнюють. Велика честь — представляти нашу країну. Сподіваюся, за допомогою таких матчів ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо їм хоча б чимось допомогти.

Чи було важко? Ні. Було неважко представляти країну та команду в такій ситуації, навіть якби нас уночі для гри розбудили — це не обговорюється.

Так, ми нещодавно зібралися, деякі хлопці довго їхали машиною, я сьогодні прилетів з іншого міста. Інші провели лише одне тренування, зрозуміло, що ще потрібно зігратися.

Наразі в Шахтарі багато молодих вихованців Академії, яким потрібний час, адже вони нещодавно познайомилися із Містером. Є незіграність, проте потрібно трохи часу, і, гадаю, ми лише прогресуватимемо. Як для першого раз, то виглядали гідно.

Щодо питання про Ярослава Ракицького, то можу сказати, що сам прочитав цю інформацію в інтернеті й не можу коментувати її, та нам ніхто нічого не оголошував.

Я знаю, що Андрій Пятов обов'язково долучиться до нас, учора він грав за Металіст. Сергій Кривцов поряд зі мною, травмований. Наразі він почав робити пробіжки, тобто займається за своєю програмою. Гадаю, невдовзі Кривцов приєднається до команди, коли його стан дозволить тренуватись.

Щодо іноземців була різна інформація, але Лассіна Траоре, як я знаю, відновлюється. Буде офіційна інформація, і керівництво у заяві все скаже, адже я не можу відповісти на це запитання, тому що просто не знаю, чи приїдуть хлопці.

Із Містером я був на зв'язку протягом усього часу, що ми не бачилися. Він сказав, що в будь-якій ситуації приїде на збір, аби підтримати українських футболістів й Україну. Він свою обіцянку виконав, і ми це цінуємо. Сьогодні вранці він побачив нас, ми привіталися, обійнялися.

Велике дякую Містерові за це! Із приводу його майбутнього в Шахтарі слід запитати в нього, я думаю, усе залежить від ситуації в нашій країні. Від цього залежить і продовження чемпіонату.

Мабуть, мають зібратися керівники клубів та вирішити питання. Країні зараз не до футболу, це питання далеко не перше. Якщо чесно, важко думати про спортивну складову, коли в країні така ситуація", — заявив український футболіст.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про ставлення керманича УЄФА Александера Чеферіна до участі українських клубів у єврокубках.