Украина

Форвард Динамо вражений підтримкою, яку команда та вся країна отримали у Польщі.

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін прокоментував благодійний матч із польською Легією (3:1), у якому він оформив дубль.

"Були неймовірні емоції, мурашки по спині. Нас переповнювало відчуття впевненості та підтримки, коли вболівальники скандували назву нашого клубу.

хотів би подякувати варшавській Легії за організацію та підтримку у проведенні цього матчу. Дуже дякую всім людям, які нам допомагають.

Ми проходимо через дуже тяжкі часи. Усі українці мають підтримувати одне одного. Сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше – і ми переможемо", - наводить слова Бєсєдіна прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Легія – Динамо.