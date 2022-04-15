Украина

Бразильський нападник може змінити клубну прописку.

Нападник Шахтаря Фернандо намагається шукати варіанти розвитку кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, бразильський футболіст влітку перейде до РБ Зальцбурга.

Цього сезону Фернандо провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забивши вісім голів і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Аталанта розглядає можливість підписання форварда Шахтаря Фернандо.