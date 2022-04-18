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Football.ua закликає гравців Динамо повпливати на керівництво свого клубу та головного тренера.

Ми не могли оминути тему, яка стала головною у футбольному інформаційному просторі цими днями – стало відомо, що київське Динамо не готове відпустити своїх футболістів до збірної України тоді, коли це необхідно головному тренеру Олександру Петракову (29 квітня).

Ігор Суркіс, порадившись з головним тренером Динамо Мірчею Луческу, вирішив, що динамівці мають відіграти всі заплановані товариські благодійні матчі в травні, і зможе відправити своїх футболістів до головної команди країни 23-го травня. А це, нагадаємо, 12 футболістів. Вже зараз ширяться чутки, що Олександр Петраков розмірковує, як обійтись без футболістів Динамо.

Сказати, що ця новина стала справжнім шоком – це нічого не сказати. Можливо, це така нова війна керівництва Динамо з керівництвом УАФ, або ж спроба Ігора Михайловича привернути до себе увагу. В чому головна причина такого демаршу до поки, на жаль, невідомо. Ось, що президент Динамо сказав, коментуючи цю ситуацію:

"У мене немає підстав не довіряти своєму тренерові в таких специфічних питаннях, як умови досягнення гравцями оптимальних кондицій напередодні важливих поєдинків. У згаданій відповіді на запит пана Протасова ми дохідливо акцентували на тому, що клуб прагне забезпечити високий результат виступу збірної за участі своїх гравців якраз за рахунок можливості останніх не втратити ігровий тонус, набутий під час благодійного турне Європою. Можливо, такий підхід комусь не подобається, але він однозначно спрямований на підвищення боєздатності динамівців, яким випала честь захищати синьо-жовті кольори головної команди країни.

Тому я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців Динамо, котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців. При цьому я закликаю футбольну спільноту до взаємоповаги та здорового глузду. Давайте створимо для національної збірної максимально сприятливі умови підготовки – без істерики та спекуляцій".

Основне питання до пана Суркіса: "Чому він і його головний тренер мають вирішувати, як краще підготуватись українській збірній до її найважливіших ігор року"?

Українська національна збірна з футболу – це друга за значущістю після ЗСУ головна команда нашої країни сьогодні. В такий важкий час надважливо мати на спортивному фронті позитивні новини. Вся футбольна спільнота зобов'язана зробити все для головного тренера національної збірної України, щоб той підготував команду якнайкраще. І не Суркісу з Луческу вирішувати, як краще для національної збірної!

Ігор Суркіс разом зі своїм братом після початку широкомасштабної війни Росії проти України поїхали та вивезли військовозобов'язаних родичів та чималу суму . Жалюгідні спроби якось відбілитись в цій ситуації ми вже бачили, а тому хотілося б отримати тлумачення інших слів президента Динамо, які досі є у відкритому доступі на офіційному сайті клубу від 14-го лютого за 10 днів до початку широкомасштабної війни:

"Я сиджу у своєму кабінеті й так відбувається щодня. Нікуди не збираюся їхати та бігти, вважаю, що в наш непростий час важливо дотримуватися спокою та холоднокровності. Якщо ти панікуєш, то вже програв".

На жаль, слова і діла Ігора Суркіса виявились полярно різними.

Хотілося б акцентувати увагу на тому, що боятися війни і воєнних дій – це нормально. Нагадуємо, що і сам Ігор Суркіс з його старшим братом старші за мобілізаційний вік, але ж панове, хто вас заставляв казати ось ці слова?

Ви маєте розуміти, що війна рано чи пізно закінчиться. Якщо у вас таки є бажання далі займатися футболом і київським Динамо, то ви будете змушені відповідати за всі ті вчинки і слова, що наробили і наговорили. Не слід до того всього додавати ще й саботаж у збірній!

А тепер хотілося б звернутися до всіх гравців Динамо та до капітана киян Сергія Сидорчука, в першу чергу.

Ваші благодійні товариські матчі є важливою справою, яка нагадує всьому цивілізованому світу, що Україна зараз веде війну з Росією. Але ви маєте розуміти, що найголовніші зараз матчі – матчі збірної проти Шотландії, а також, сподіваємось, проти Уельсу. Вся Україна чекає від вас тільки перемоги і виходу на чемпіонат світу. Ви маєте повпливати на своє керівництво і свого головного тренера та приїхати до табору національної збірної України 29 квітня. Якщо ви мовчки виконаєте наказ свого керівництва і проігноруєте виклик до національної збірної, то чим ви кращі за російських футболістів? Нагадаю нещодавню цитату Сергія Сидорчука про російських футболістів:

"Все-таки футболісти часто виїжджають за межі своєї держави та можуть бачити, що таке нормальне життя. Але мовчати змушують їх закони. Бояться."

Шановні футболісти Динамо, вас навіть ніякі закони не змушують мовчати. Будь-ласка, перестаньте думати про власний комфорт та наслідки. Тисячі ваших співгромадян, вибираючи між Україною і власним життям, вибирають Україну. Зробіть і ви свій вибір!

Сергій Горбаченко, Football.ua