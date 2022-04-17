Украина

Підготовка головної команди країни, яка розпочинається 29 квітня, може зірватися.

Київське Динамо відмовляється відпускати своїх футболістів у розташування збірної України до 23 травня. Про це повідомляє KDK.

За інформацією джерела, кияни вже запланували багато благодійних матчів і три з них мають пройти до кінця квітня. Це зустрічі з Клужем, дортмундською Боруссією та загребським Динамо.

Натомість збірна України під керівництвом Олександра Петракова планує зібратися 29 квітня у Словенії.

Також наголошується, що у розташуванні національної команди через позицію Динамо можуть принципово відмовитися від гравців київського клубу на відбірковий матч ЧС-2022 проти Шотландії.

Водночас європейські клуби згодні достроково відпустити українців у розташування збірної.

Крім того, додається лист Динамо до УАФ, в якому кияни відмовляються відпускати футболістів до збірної України наприкінці квітня. Цей документ підписано генеральним директором Динамо Ревазом Чохонолідзе та адресовано першому віце-президенту УАФ Олегу Протасову.

У листі Динамо вказує, що гравці будуть у найкращій формі, якщо готуватимуться через благодійні матчі в клубі. При цьому київський клуб зазначає, що готовий відпустити гравців 23 травня.

Нагадаємо, матч між збірними України та Шотландії має пройти 1 червня. Переможець цього матчу у боротьбі за путівку на ЧС-2022 зіграє проти Уельсу.