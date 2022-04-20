До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".
фото ФК Динамо Київ
20 апреля 2022, 09:40
Київське Динамо продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.
Третім суперником "біло-синіх" стане румунський ЧФР 1907 Клуж — лідер поточного розіграшу місцевої ліги, проти якої команда з України зіграє 20 квітня, о 21:30 за київським часом.
Гра відбудеться на полі стадіону Константін Радулеску у місті Клуж-Напока.
На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про вільний вхід на стадіон для всіх уболівальників із українським паспортом.