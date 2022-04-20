Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Третім суперником "біло-синіх" стане румунський ЧФР 1907 Клуж — лідер поточного розіграшу місцевої ліги, проти якої команда з України зіграє 20 квітня, о 21:30 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону Константін Радулеску у місті Клуж-Напока.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про вільний вхід на стадіон для всіх уболівальників із українським паспортом.