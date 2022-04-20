Капітан Динамо висловився щодо благодійних матчів клубу.
сергій сидорчук, фото динамо київ
20 апреля 2022, 15:47
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук розповів про моральний стан команди, яка зараз проводить серію благодійних матчів на підтримку України.
Футболіст зізнався, що гравцям дуже нелегко виходити на поле в обставинах сьогодення.
"Перший матч дуже складно було вийти на поле — потрібно було розібратись у себе в голові. Дуже складно грати у футбол знаючи, що йде війна. Звісно, не так складно, як нашим військовим, але все-таки.
В Польші було дуже комфортно грати. Це, напевно, перша хороша емоція за останні місяці. Хочется виразити слова подяки нашим Збройним Силам, вони — великі молодці та справжні воїни.
Якщо ми зможемо вийти на чемпіонат світу, то це буде як капля в морі в порівняння із тим, що зараз роблять ЗСУ", — розповів Сидорчук для ТК Футбол 1/2/3.
Раніше Тарас Степаненко висловився щодо кваліфікації до ЧС-2022.