Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук розповів про моральний стан команди, яка зараз проводить серію благодійних матчів на підтримку України.

Футболіст зізнався, що гравцям дуже нелегко виходити на поле в обставинах сьогодення.

"Перший матч дуже складно було вийти на поле — потрібно було розібратись у себе в голові. Дуже складно грати у футбол знаючи, що йде війна. Звісно, не так складно, як нашим військовим, але все-таки.

В Польші було дуже комфортно грати. Це, напевно, перша хороша емоція за останні місяці. Хочется виразити слова подяки нашим Збройним Силам, вони — великі молодці та справжні воїни. 

Якщо ми зможемо вийти на чемпіонат світу, то це буде як капля в морі в порівняння із тим, що зараз роблять ЗСУ", — розповів Сидорчук для ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Тарас Степаненко висловився щодо кваліфікації до ЧС-2022.