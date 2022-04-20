Украина

Капітан Динамо висловився щодо благодійних матчів клубу.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук розповів про моральний стан команди, яка зараз проводить серію благодійних матчів на підтримку України.

Футболіст зізнався, що гравцям дуже нелегко виходити на поле в обставинах сьогодення.

"Перший матч дуже складно було вийти на поле — потрібно було розібратись у себе в голові. Дуже складно грати у футбол знаючи, що йде війна. Звісно, не так складно, як нашим військовим, але все-таки.

В Польші було дуже комфортно грати. Це, напевно, перша хороша емоція за останні місяці. Хочется виразити слова подяки нашим Збройним Силам, вони — великі молодці та справжні воїни.

Якщо ми зможемо вийти на чемпіонат світу, то це буде як капля в морі в порівняння із тим, що зараз роблять ЗСУ", — розповів Сидорчук для ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Тарас Степаненко висловився щодо кваліфікації до ЧС-2022.