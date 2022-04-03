ЧМ-2022. Отбор

Півзахісник збірної України висловився щодо майбутнього матчу за право грати на ЧС-2022.

Центральний півзахісник збірної України Тарас Степаненко висловив побажання перенести гру проти Шотландії в півфіналі "стиків" за право грати на Чемпіонаті світу.

Футболіст вважає, що після підготовки команда зможе виграти у будь-якого суперника.

"Ми не хочемо бути у ролі жертви. Ми всі здорові хлопці, які можуть грати в футбол та після підготовки вигравати. Звісно, без піготовки ми не зможемо грати, але згодом Україна зможе обіграти будь-якого суперника.

Я вважаю, що матч потрібно перенести ще вперед, щоб ми мали змогу підготуватись до нього. Ще хотілось би додати, що ми дуже вдячні Шотландії за її підтримку", — наводить слова Степаненка The Athletic.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Бущан, Шапаренко та Кривцов допомогли український армії.