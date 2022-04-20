Украина

Молодіжна збірна України базуватиметься у Кишиневі.

Президент Федерації футболу Молдови Леонід Олейниченко прокоментував майбутню допомогу для молодіжної збірної України.

"Ми спочатку були готові зустріти молодіжну збірну України. Наше бажання та рішення було сприйнято лише позитивно колегами та братами з України.

Ми зустрічатимемо їх на нашій базі, центрі підготовки національної збірної Молдови. Все, що їм буде потрібно для підготовки, буде надано. Ми забезпечимо проживання, харчування, натуральні та штучні поля. Все, що в наших силах, ми дамо нашим братам.

До нашої пропозиції також входило і проведення домашніх матчів, не лише одного, а кількох. Більше того, нам було б цікаво провести контрольну зустріч між молодіжними збірними Молдови та України. Вважаю, що буде доцільним для хорошої підготовки збірних", - наводить слова Олейниченка ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, команда Руслана Ротаня продовжить свій шлях у кваліфікації чемпіонату Європи матчем проти Фарерських островів. Гра відбудеться 2 червня.

Після шести матчів Україна посідає друге місце у своїй групі після Франції.