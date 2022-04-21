Украина

Футболіст прокоментував поєдинок проти Клужа.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував благодійний матч проти ЧФР Клуж (0:0).

"Всі ми дякуємо Клужу та Румунії за цей поєдинок. Кажемо спасибі всім, хто прийшов сьогодні на матч і підтримав нас.

Єдине, що ми можемо зробити у цій ситуації — грати у футбол і збирати гроші, щоб допомогти Україні, тим, хто бореться за мир і за свою країну".

Дивись також: Огляд матчу Клуж — Динамо

"Нелегко вийти на поле і віддати все. Особливо нелегко це робити, коли знаєш, що відбувається у твоїй країні, але скрізь, де ми були, в будь-якій країні, нас дуже добре приймали.

Ми, у свою чергу, намагалися викластися на повну на футбольному полі", — сказав Караваєв в інтерв'ю Antena Sport.