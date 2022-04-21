До вашої уваги найкращі моменти благодійного матчу.
ФК Динамо
21 апреля 2022, 13:59
У своєму третьому благодійному матчі київське Динамо розписало світову із Клужем.
Матч закінчився без забитих м'ячів, але цікавими моментами були, зокрема дебют форварда Дніпра-1 Артема Довбика у складі "біло-синіх".
Огляд матчу:
Клуж — Динамо 0:0
Динамо: Бущан — Караваєв, Забарний (Андрієвський, 46), Сирота (Попов. 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук, Шапаренко, Антюх (Ванат, 46), Циганков (Кулач, 78), Гармаш (Шепелєв, 46) — Бєсєдін.