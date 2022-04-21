Украина

Фахівець виділив гроші на допомогу армії.

Помічник головного тренера Маріуполя Сергій Атласюк повідомив, що придбав автомобіль, який буде допомагати ЗСУ.

"У перші ж дні я думав, як можу допомогти тим хлопцям, які на передовій та захищають нашу країну. Після того як я зв'язався зі своїм товаришем, з яким ми в дитинстві разом грали у футбол, він сказав, що їм потрібні автомобіль та рації. Я цього ж дня вирішив виставити на аукціон свою колекцію та допомогти йому вирученими грошима.

Того вечора мені зателефонував мій друг з Америки, який побачив аукціон, і сказав, що викуповує всю колекцію. Єдиною його умовою було те, що всі речі залишаться в мене.

Він перевів сто п'ятдесят тисяч гривень плюс двадцять тисяч гривень допомогли мені зібрати мої друзі футболісти в Україні. На ці гроші ми й придбали автомобіль", — розповыв Атласюк.