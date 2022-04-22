Украина

Дончани зустрінуться з турецьким клубом.

В рамках благодійного турніру Shakhtar Global Tour for Peace донецький Шахтар зіграє проти турецького Антальяспора.

Поєдинок відбудиться у Турції, на стадіоні Анталья Арена, 25 квітня. Початок гри - о 20:30 і буде показаний у прямій трансляції на каналі Футбол 1 та клубному YouTube-каналі.

Зазначається, що усі кошти від реалізації квитків і реклами будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, що Шахтар зіграє благодійний матч проти Спеції 26 квітня в Італії.