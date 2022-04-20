Украина

Матч "гірників" проти італійської команди відбудеться 26 квітня.

Донецький Шахтар проведе благодійний матч проти італійської Спеції, повідомляє прес-служба "гірників".

Зустріч, яку заплановано в рамках європейського турне Shakhtar Global Tour For Peace, пройде 26 квітня в Італії.

Також наголошується, що тур завершиться поєдинком проти хорватського Гайдука зі Спліту.

Нагадаємо, у нинішньому турне "гірники" вже провели три матчі — обіграли Лехію (3:2), а потім поступилися Олімпіакосу та Фенербахче з рахунком 0:1.

Зазначимо, що у складі Спеції виступає український півзахисник Віктор Коваленко, який раніше представляв Шахтар.