Украина

"Гірники" отримають нову форму найближчим часом.

На просторах інтернету з'явилася нова домашня форма Шахтаря, в якій він гратиме у сезоні-2022/23.

Форма виконана в традиційних кольорах "гірників" — помаранчевому та чорному. Основний колір форми — помаранчевий, також присутні дві чорні смуги.

Зазначимо, що фотографії стали доступними завдяки інсайдерському порталу Footy Headlines.

У черговому благодійному матчі на підтримку України Шахтар зустрівся з турецьким Антальяспором та отримав вольову перемогу.