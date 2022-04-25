Украина

"Гірники" обіграли турецьку команду.

У черговому благодійному матчі на підтримку України, народ якої героїчно веде боротьбу з російськими окупантами, донецький Шахтар зустрівся з турецьким Антальяспором та отримав вольову перемогу.

Підопічні Роберто Де Дзербі пропустили вже на восьмій хвилині, але змогли перевернути хід зустрічі завдяки голам Соломона та Топалова.

Антальяспор — Шахтар 1:2

Голи: Ерділман, 8 — Соломон, 21, Топалов, 76

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Бондар, Марлон, Матвієнко, Ракицький – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Соломон, Мудрик