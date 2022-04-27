Украина

Півзахисник Шахтаря прокоментував благодійну зустріч проти Антальяспора.

Кількома днями раніше донецький Шахтар уперше переміг суперників за час благодійного турне європейськими містами задля підтримки біженців із України. "Гірники" здолали турецький Антальяспор із рахунком 2:1.

Антальяспор — Шахтар 1:2 Відео голів та огляд матчу

Один із голів на боці підопічних Роберто Де Дзербі записав на свій рахунок півзахисник Дмитро Топалов, який приєднався до команди вже після початку чергового витку агресії.

"Дуже приємно забити за рідний клуб, у якому я провів, можна сказати, 15 років — починаючи з U-6. Так, потім перейшов до Маріуполя, але так склалися обставини, що зараз знову граю за Шахтар.

Присвячую цей гол своїм батькам, які зараз переїхали з Волновахи до Дніпра. Хоча б щось для них приємне в такій важкій ситуації.

Підтримка вболівальників — це чудово, адже люди приходять на наші ігри саме з цією метою. Окрім цього, нашими матчами ми допомагаємо волонтерам — заробляємо та відправляємо гроші нашим військовим. Ми всі разом об’єднуємось: уболівальники, футболісти — як єдине ціле.

Приємно, що і місцеві приходять, і наші люди, що присутні тут, у Антальї. На матч прийшло багато людей, було багато українських прапорів — це приємно.

Дуже боляче дивитись на те, що відбувається в нашій країні, адже Маріуполь, Волноваха — моя батьківщина. Батькам довелося переїхати, мені довелося переїхати, і невідомо, коли ми туди знову потрапимо. Але сподіваємось на нашу перемогу і на те, що ми повернемося, все відбудуємо і все буде добре.

За той час, що я грав у Маріуполі, місто процвітало: будувалися парки, хокейна арена. Наш стадіон мали реконструювати до 2025 року. Усе розквітало, а зараз усе просто знищене.

Але наша сила зараз у тому, що ми маємо свободу, свободу слова. І в тому, що всі об’єдналися: ми разом — і нас не перемогти!", — заявив український виконавець.

Наступний благодійний матч донецький Шахтар проведе проти хорватського Хайдука 1 травня.