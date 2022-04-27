Украина

Відомі футбольні функціонери прокоментували матч проти Боруссії Д.

Напередодні київське Динамо влаштувало невеличке футбольне свято, обігравши дортмундську Боруссію на її полі в рамках благодійного матчу на підтримку біженців із України (3:2).

Боруссія Д — Динамо 2:3 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, президент клубу Ігор Суркіс та почесний член УЄФА Григорій Суркіс, які були присутні на трибунах, висловили слова подяки господарям Зігналь Ідуна Парк.

"Підтримка друзів і партнерів допомагає нашій країні у цей тяжкий час. Це не просто війна України та росії, це війна російської федерації проти всього цивілізованого світу.

Ми вдячні всім, хто підтримує нашу країну та допомагає Україні у її боротьбі", — заявив Григорій Суркіс.

"Після перемоги України у цій війні ми хочемо бачити "Боруссію" у Києві. Наші вболівальники висловлять свою повагу та захоплення цим клубом, який простяг руку допомоги українцям", — у свою чергу додав керівник "біло-синіх".

Наступний благодійний матч київське Динамо зіграє проти однойменного клубу з Хорватії — Динамо Загреб — уже 28 квітня, о 18:00 за київським часом.