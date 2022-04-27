Украина

Футболіст оцінив минулу гру проти Боруссії Д.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу у благодійному матчі проти дортмундської Боруссії.

"Багато чого можна сказати, але, перш за все, відзначу, що Боруссія як сама грала, так і нам дозволяла. У нас було величезне бажання здобути перемогу, показати красиву видовищну гру. Суперник же, розуміючи, що це благодійний матч, можливо, не грав на сто відсотків своїх можливостей. Але, все одно, у Боруссії гравці дуже високого рівня, і легко з ними точно не було".

Також Караваєв відмітив сумму, яку зібрали фанати на підтримку українцям. Вона склала 400 тисяч євро.

"Відчуваю, що допомагаємо Україні, тому що бачу, скільки людей приходить, особливо наших співвітчизників. Сьогодні побачили на табло суму, яку вдалося зібрати завдяки цьому поєдинку, і вона приємно здивувала. Тож ми раді, що таким чином можемо допомагати своїй країні", — сказав Караваєв в інтерв'ю FootballHub.

Відео голів та огляд матчу Боруссія Д — Динамо Київ можна дивитися на Football.ua.