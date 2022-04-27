Украина

Зірковий норвежець висловився про товариську гру з київським клубом на підтримку України.

У благодійному матчі на підтримку України, народ якої героїчно веде боротьбу з російськими окупантами, київське Динамо здобуло перемогу над дортмундською Боруссією з рахунком 3:2.

Ключовий нападник "джмелів" Ерлінг Голанд поділився емоціями після цього протистояння, опублікувавши пост у соціальних мережах.

"Більше, ніж гра", — написав Голанд у своєму Instagram під фотографією із закликом зупинити війну в Україні, яку розв'язала РФ.



Нагадаємо, що матч між дортмундською Боруссією та київським Динамо відвідали 35 тисяч уболівальників. На Football.ua доступне відео голів та огляд даного протистояння.