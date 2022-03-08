Бразилия

Дуіліо Ментейро Алвес прокоментував інформацію про можливий інтерес до хавбека "гірників".

Сьогодні стало відомо про те, що півзахисник донецького Шахтаря Педріньо може продовжити кар'єру в Бразилії, де у його послугах зацікавлені Корінтіанс, Сан-Паулу та Палмейрас.

Президент Корінтіанса Дуіліо Ментейро Алвес прокоментував можливий інтерес до бразильського футболіста.

"Спочатку треба добре вивчити ситуацію. Я провів весь день у бразильській федерації і досі не бачив чіткого розпорядження УЄФА. Надходила інформація, що гравців можна брати лише до середини цього року. Потрібно розглянути це питання. Багато що залежить від тренера, від позицій, які нам потрібні.

Отримати гравця на три місяці не думаю, що це вигідно. Ти збереш команду, тренер її підготує, а на початку якогось турніру, наприклад, Кубка Лібертадорес, ти раптово втрачаєш гравців. Ми маємо добре все оцінити, щоб зрозуміти, чи слід втручатися у ці торги між багатьма клубами", – наводить слова Алвеса ESPN.

Нагадаємо, ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів УПЛ, тому вони можуть шукати команди на період війни в Україні.