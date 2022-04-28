Украина

Український футболіст висловився про війну у своїй країні.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка прокоментував те, як він та його друзі-колеги допомагають українському народу протистояти військовій агресії з боку Росії.

"Допомогою Україні займається наш капітан, як я говорю, Зозуля. Він усім цим керує, зібрав хлопців, які її збирають. Українці з Динамо допомагають, як можуть, також зробили чат для тих, хто грає в Європі. Але я попросив просто дати мені координати, куди що і як відправляти. Я допоможу чим зможу.

Тут, у Краковії, хлопці також пропонують допомогу. Той же Сипляк (гравець Краковії — прим.) сказав мені, що має будинок на кордоні Словаччини. Тренер теж викликав мене першого ж дня і запитав: "Як ми можемо тобі допомогти?". Він відкрив карту і намотував такі кола, наче ми шукаємо якийсь хід конем, щоб переграти їх. Дуже приємно, що він дійсно хотів допомогти, щоб моя сім'я якнайшвидше дісталася до мене.

Того, як ці нелюди вирішили зайти на нашу землю з такою агресією, я не міг уявити ніколи в житті. Це, мабуть, найстрашніший сон, який може бути. Коли читаєш, що вони роблять із дітьми, з батьками, навіть не знаю, що можна вигадати гірше. Не знаю, наскільки для цього треба бути нелюдськими, страшно потім жити із цим.

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Навіть нічого не зробивши, я звертаюся до людей у ​​Росії, ти вже несеш цей гріх, бо ти не проти цієї війни і нічого не говориш. Та скажи хоч щось! Якщо кожен у Росії потроху щось скаже, все кардинально зміниться.

Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, дивлячись скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що вони дуже добре виходять, тоді буде користь.

Думаю, зараз будь-яка людина в Європі не проти матиме український паспорт. Ми повинні всієї країни об'єднатися разом з іншими країнами і показати всьому світу, що відбувається. Упевнений, що ми все одно переможемо Росію, бо вона сама, а нас багато", - наводить слова Коноплянки ТК Футбол 1/2/3.

Нинішнього сезону Коноплянка провів за Краковію шість поєдинків, у яких провів на полі 314 хвилин.