У черговому благодійному матчі київське Динамо зустрічалося із загребським Динамо – зустріч завершилася результативною нічиєю.

Дубль у складі киян на свій рахунок записав молодий нападник Ванат, але хорвати змогли відповісти своїми двома голами.

Огляд матчу:

Динамо З — Динамо К 2:2
Голи: Вукотіч, 29, Менало, 38 — Ванат, 8, 16

Стартовий склад Динамо К: Бойко – Караваєв, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв – Буяльський – Довбик, Ванат