Пропогнуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.
Динамо З — Динамо К, фото Динамо К
29 апреля 2022, 00:33
У черговому благодійному матчі київське Динамо зустрічалося із загребським Динамо – зустріч завершилася результативною нічиєю.
Дубль у складі киян на свій рахунок записав молодий нападник Ванат, але хорвати змогли відповісти своїми двома голами.
Огляд матчу:
Динамо З — Динамо К 2:2
Голи: Вукотіч, 29, Менало, 38 — Ванат, 8, 16
Стартовий склад Динамо К: Бойко – Караваєв, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв – Буяльський – Довбик, Ванат