Украина

Національна команда святкує день народження.

29 квітня 1992 року — день заснування національної збірної України з футболу. Сьогодні команда святкує своє 30-річча.

З того часу наша головна команда провела 291 матч. У нашому активі 130 перемог, у пасиві — 78 поразок. Ще 83 рази була зафіксована нічия. Загальна різниця забитих та пропущених м’ячів — 400—297.

Україна тричі виступала на чемпіонатах Європи, досягнувши стадії 1/4 фіналу турніру. Один раз ми виходили на чемпіонат світу у 2006 році. Тоді також досягли 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що перший поєдинок збірної України пройшов в Ужгороді. Тоді команда під керівництвом Віктора Прокопенка програла збірній Угорщини з рахунком 1:3. Перший гол на рахунку Івана Гецка.

Впевнені, що попереду буде багато перемог, яскравих поєдинків, які подарують незабутні емоції українцям.