Украина

Захисник Шахтаря прокоментував своє ставлення агресії проти України.

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов у своєму останньому інтерв'ю розгорнуто розповів про те, яким чином залишав межі України після початку чергового витку агресії в її бік, як підтримував форму та відновлювався після важкого пошкодження, а також про шанси збірної України в боротьбі за перепустку на чемпіонат світу-2022.

"Звісно, що наша родина не була готова до того, що доведеться вдруге залишати власну домівку. Не думали про це і не вірили до останнього в такий перебіг подій.

Росіяни вдруге зруйнували наше життя, виганяють нас із нашого дому. Але сьогодні я на 100% вірю в нашу перемогу — це просто справа часу. Хочу повернутися і повернуся в Україну, де далі житиму зі своєю родиною.

Перші дні війни ми були в Києві, жили в паркінгу, у буквальному сенсі, навіть не піднімалися нагору до квартири. Потім вирішили, що слід дітей вивозити, адже в першу чергу страшно за їхнє життя. Не хотіли, щоб вони бачили ці вибухи, весь той жах.

Ми приїхали до Бухареста, я виїхав із сім’єю як багатодітний батько. Там займався, відновлювався. 26 лютого мав зробити повторний КТ-знімок, проте через воєнні дії не зміг пройти медобстеження. Сам тренувався, закачував ноги та руки.

Зараз прибув до розташування клубу, лікарі сказали, що я в гарній фізичній формі, і просто потрібний час для адаптації гомілкостопу, після чого тренуватимуся. Я вже почав бігати зі зміною напрямків. Гадаю, ще тиждень-півтора, і буду цілком готовий.

До збірної на самому початку, мабуть, не зможу долучитися. Ми вже з Олександром Васильовичем Петраковим переговорили. Якщо я відновлюсь і буду потрібен збірній, то, звісно, із радістю долучусь. Але поки що я відновлююсь.

Перші півтора місяці від початку війни не бачив одноклубників. Періодично списувалися, у нас з’явилося дуже багато груп, ми створили кілька фондів допомоги. Тож зв’язок тримали, але все одно я нудьгував.

Ми з дружиною якось займалися англійською мовою, і вчитель запитав, чого ми зараз хочемо найбільше, і я сказав, що хочу долучитися до команди, побачити хлопців, тренерський штаб — усіх. Тому що дуже скучив...

Тренерський штаб зараз дуже добре підтримує українців. Вони показали, що віддані Шахтарю, віддані Україні. Вони залишились із командою, приїхали сюди — за це їм лише респект.

У принципі, ми зараз тут знаходимося не на обов’язковому зборі, тому, якщо хлопці десь мають ігрову практику, отримують можливість тренуватися, я їх у жодному разі не засуджую, що вони ухвалили таке рішення. Наразі така ситуація, що не слід нікого звинувачувати. Легіонери пережили непростий період у своєму житті — опинилися в чужій країні під вибухами бомб. Їм потрібно психологічно відновитись, побути із сім’ями.

Повертаючись до справ у збірній, гадаю, наші шанси пройти Шотландію дуже високі, як були такими й до війни. Динамо вже чималу кількість днів проводить на зборах, Шахтар зараз також провів добрі збори. Це базові клуби для нашої збірної, і наразі всі хлопці, наскільки я бачу, у гарній формі.

Благодійні матчі, насамперед, потрібні, аби допомогти Україні. Але водночас тут можна вбити двох зайців: і допомогти, і самому форми набути через ігри. Це буде набагато корисніше, аніж хлопці просто сиділи б в Україні та нічим не допомагали.

Звісно, що я сподіваюся на поїздку нашої збірної до Катару. Я жодного разу там не був, сподіваюся, буде привід там побувати.

У першу чергу ми не повинні осоромитися. Так, як наші воїни борються, і ми маємо бути на рівні з ними й у цей нелегкий час подарувати радість нашим уболівальникам, мешканцям України.

Після нашої перемоги Україна буде іще сильнішою, буде цілісною європейською країною", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про несподіване місце можливих виступів Шахтаря під час наступного розіграшу єврокубків.