Украина

Віце-президент Маріуполя відповів на питання про майбутнє команди в умовах російської агресії на території нашої країни.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував чутки, що азовський клуб припинив своє існування на тлі військового вторгнення Росії на територію України.

"Знаєте, в цій історії я завжди згадую безсмертне висловлювання Марка Твена: "Чутки про нашу смерть трохи перебільшені".

Там проблема не в документі, саме вони правильні. Проблема інтерпретації. Там написано, що на час воєнного стану наше підприємство зупинило діяльність трудових відносин з працівниками, а про їх відновлення буде повідомлено. Все прив'язано до воєнного стану, прийнятого в нашій країні.

Але цей документ був інтерпретований так, ніби футбольний клуб Маріуполь припинив своє існування. Це викликало моє обурення. Не дочекаєтесь.

Я б долю нашого футбольного клубу Маріуполь не відокремлював від долі міста Маріуполь, та загалом від країни, нашої батьківщини України. Просто все залежить від того, коли цю рашистську наволоч буде викинуто з нашої країни", — сказав Санін в програмі Футбол NEWS.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ – клуби вирішили долю сезону.