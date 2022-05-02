Украина

Захисник Динамо прокоментував благодійне турне команди.

Київське Динамо також активно приєдналося до допомоги біженцям із України, організувавши європейське турне, у рамках якого збирає кошти на нагальні потреби постраждалим від російської агресії під час власних благодійних поєдинків.

До складу команди Мірчі Луческу після відновлення від серйозного пошкодження долучився також і центральний захисник Микита Бурда, який у своєму останньому інтерв’ю розповів про враження від залучення "біло-синіх" до доброї справи.

"Емоції дуже позитивні, оскільки ми граємо із сильними командами, а крім цього, маємо можливість допомогти Україні — залучаємо кошти, благодійні внески до нашої країни, які спрямовуються на потреби людей, які постраждали від війни.

Звичайно, хотілося б, щоб у нас все було добре, і такі матчі не доводилося грати. Краще б настав мир, і ми могли грати у чемпіонаті України, як раніше.

Незалежно від статусу матчів – товариські вони чи офіційні, налаштування у нас завжди максимальне. Чи у чемпіонаті України ми граємо, чи в єврокубках, нас завжди готують дуже серйозно, ми відповідально підходимо до поєдинків.

Луческу налаштовує нас дуже серйозно, вимагає максимум. Він хоче, щоб ми перемагали і показували хорошу гру, якісний футбол, проводили хороші комбінації — словом, усе, як у офіційних поєдинках.

Куди б ми не приїхали, всі зустрічають дуже тепло — і вболівальники, і футболісти. До хлопців індивідуально підходять гравці суперників, запитують про ситуацію в нашій країні, цікавляться подробицями. Усі переживають за наших людей, співчувають і намагаються якось допомогти.

Звісно, що без підтримки ми не залишаємося. Всюди є наші люди, по можливості ми з ними зустрічаємось та спілкуємося під час наших візитів до центрів для біженців.

Багато людей зараз за кордоном, ми також в іншій країні, і нам їх дуже не вистачає. Тому за будь-якої можливості ми із задоволенням з ними спілкуємося, дізнаємося про їхні історії, намагаємося допомагати та підтримувати.

Я народився на Донеччині, у Єнакієвому, але тих, із ким спілкуюсь близько, там не залишилося, лише далекі родичі, але ми тісного зв'язку не підтримуємо. Мама днями повернулася до Києва, також у столиці деякі друзі. Хто міг, хто мав можливість, той виїхав.

У день початку війни я, напевно, як і всі, прокинувся о 4.30 ранку від вибухів і почав обдзвонювати своїх рідних та друзів, щоб дізнатися, як вони й порадитись, що робити далі.

Зараз кожен мій день починається та закінчується читанням новин. Звичайно, бувають періоди, коли даю собі паузу, оскільки інформації дуже багато, і вона важка. Але, звичайно, завжди стежу за тим, що у нас відбувається.

Тримаю зв’язок із волонтерами та військовими. І зі мною зв'язувалися, і я зв'язувався зі знайомими, які займаються волонтерською та благодійною діяльністю, допомагав їм.

Щодо мого повернення до гри, то, напевно, той рівень, який я мав до травми, ще не повернув. Дай боже, це вдасться зробити з часом. Усе-таки травма була важка, я багато пропустив.

Але те, що зараз я маю можливість тренуватися з командою, зі своїми хлопцями, із хорошими футболістами — це велика користь. Через такі тренування я додаю з кожним днем. Звичайно, якби я більше грав за першу команду, процес проходив би швидше.

Але якщо взяти до уваги всю сукупність факторів, я радий, що зараз можу просто грати у футбол та тренуватися, оскільки був період, коли існувала ймовірність того, що взагалі міг закінчити з футболом", — розповів український виконавець.

Нагадаємо, що матч Динамо Київ проти польської Легії в підсумку дозволив зібрати чималу суму коштів.