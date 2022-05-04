Украина

Футболіст поспілкувався з прес-службою збірної.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував підготовку до гри проти Шотландії у рамках відбору до ЧС-2022.

"Ми прибули до табору збірної відразу після поєдинку в Спліті з Гайдуком. Знаходимося у хороших умовах на чудовій базі збірної Словенії. У нас є все для якісної підготовки до матчу із Шотландією.

Наразі чекаємо, коли збереться хоча б 70% команди. Зрозуміло, що гравці, які виступають у європейських клубах, прибудуть пізніше. Ми будемо працювати тут в інтенсивному режимі, гадаю, що буде багато дворазових тренувань. Ми маємо мету, і для її досягнення слід добре попрацювати.

Шахтар нещодавно провів декілька поєдинків, і хоч вони й були товариськими, тобто їм дещо бракувало тих напруги та налаштування, які характеризують офіційні зустрічі, попри це, ми їх відіграли, і з кожним наступним відчувалося, що ми набираємо ігровий тонус. Це добре в плані підготовки до матчів збірної, адже в них ми будемо виглядати вже краще, і залишиться тільки попрацювати, щоб набути оптимальних кондицій", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, що ФІФА затвердила дату матчу плей-офф Чемпіонату світу Шотландія — Україна.