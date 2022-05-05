Украина

Хорватський фахівець оцінив подальше усунення російських клубів від турнірів під егідою УЄФА.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував подальше усунення клубів із Росії від турнірів під егідою УЄФА, а також засудив тих, хто це рішення критикує.

"Я б їм порадив приїхати в Україну, з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова, і все стане зрозумілим.

По-друге, російські клуби можуть подивитись Лігу чемпионів по телевізору", - наводить слова Срни прес-служба "гірників".

Раніше повідомлялося, що Шахтар потрапить до групи Ліги чемпіонів-2022/23, якщо Вільярреал не переможе у поточному розіграші.