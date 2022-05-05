Украина

Український захисник розповів про ситуацію в донецькому клубі.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував ситуацію у розташуванні "гірників", яке він залишив перед приїздом до збірної України.

"Складно сказати, що буде далі з Шахтарем. Кожного дня щось змінюється. Наразі команда до 20 травня житиме у Туреччині. А далі, сподіваємось, що будуть якісь новини щодо ситуації у нашій країні, перемоги та відновлення чемпіонату.

Ігри з Шахтарем були не задля відновлення фізичної форми. Вони були виставковими. Якоїсь чіткої цілі на них не ставили. Окрім того, щоб зібрати якомога більше коштів на допомогу Україні.

Набираємо форму, але завжди треба бажати кращого. У нас поки замало людей для нормального тренувального процесу. Чекаємо на динамівців і наших легіонерів.

Із Зінченком на зв’язку. У них зараз багато важливих ігор. У чемпіонаті всього лиш одне очко різниці з Ліверпулем, тому не можна хибити, - наводить слова Матвієнка Telegram-каналу ВЗБІРНА.

Раніше стало відомо, скільки збірна України проведе спарингів перед грою із Шотландією.