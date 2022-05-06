Украина

Півзахисник Динамо дав коментар щодо зборів.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко розповів про підготовку до складу національної команди.

"Дуже радий повернутися в національну збірну, тренуватися й готуватися до нашого головного матчу, який пройде 1 червня. Кондиції в нас добрі, ми непогано провели збори в Бухаресті, мали хороші спаринги. Ми одразу включилися в роботу — один день перерви, а потім тренування.

Мої родичі перебувають більш-менш у безпеці. Кожен день спілкуюся з ними, дізнаюся про обстановку, чи все добре. Весь український народ чекає на перемогу збірної, тож постараємося його не підвести", — наводить слова Шапаренко офіційний сайт УЄФА.

Нагадажмо, що раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков поспілкувався з іноземними та українськими журналістами про гру проти Шотландії, товариські матчі та сбори у Словенії.