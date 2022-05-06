ЧМ-2022. Отбор

Фахівець поспілкувався з пресою по матчу проти Шотландії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поспілкувався з іноземними та українськими журналістами про гру проти Шотландії, товариські матчі та сбори у Словенії.

"Зібрати команду було не складно. Нам зробили спецпропуск щоб виїхати з України. Шахтар та Динамо вже були у Європі, тому складностей особливих не було. Гра проти Шотландії значуща, адже ми хочемо потрапити у фінальну частину чемпіонату світу-2022.

Наш президент розповів, що є пропозиція поїхати до Словенії. Її нам надав Олександер Чеферін, який часто бував в Україні і я його добре знаю. Зараз тільки можу сказати слова подяки Словенії за те, що вони зробили для нас. Був у президента футбольного союзу Словенії. Подякував його за гарний прийом. І вас, Словенців, дякую. Дай Боже нам вдачі у Шотландії.

Ми готуємось до товариської гри проти Боруссії М. Маємо налаштувати хлопців до цього матчу, як до офіційного. Ми ж не граємо вже пів року офіційні матчі. Віддаватися будуть хлопці на повну".

"Скоро УАФ об'явить о спаррингах збірної України. Зараз така ситуація, що мало хто може грати. У таку ситуацію збірна потрапила вперше. Дуже важко знайти нових спарринг-партнерах. Ще один точно буде, далі буде видно.

Чи буде викликаний Данило Ігнатенко? Треба, щоб була інтрига. Трошки почекайте, 16 числа приїдуть Олександр Зубков, Тарас Качараба, Данило Сікан та Роман Яремчук. Вони відмовились відпочивати і сказали, що одразу приїдуть до збірної України", — сказав Петраков.

Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня. Гра проти Шотландії відбудеться першого червня.