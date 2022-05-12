Украина

Екс-футболіст прокоментував перемогу команди Петракова.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував перемогу збірної України над Боруссією М у товариському матчі.

"Цей матч – світлий промінь сонця, який дає надію не лише вболівальникам футболу, а й усьому українському народу. Люди, перебуваючи у тяжких життєвих умовах, цікавляться футболом, нашою збірною, нашими гравцями.

Гравці, як для першого контрольного матчу, віддячили та показали, що вони прославлятимуть нашу Україну на міжнародній арені. Те завдання, яке стоїть перед гравцями, – попадання на мундіаль. Я вважаю, що це їм під силу. Тим більше, що вони мають час. Повинна під’їхати важка артилерія. У нас шанси хороші, попри те, що у шотландців буде шалена підтримка.

Проти Боруссії М українці зіграли на хорошому рівні й здобули результат. Ми розуміємо, що це контрольний матч", — сказав Федецький.

Відео голів та огляд матчу Боруссія М — Україна можна дивитись на Football.ua.