Украина

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках товариського матчу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився дебютант Михайло Мудрік. За п'ять хвилин німецька команда відігралася зусиллями Носса.

Проте останнє слово було за підопічними Олександра Петракова. На 82-й хвилині голом відзначився Олександр Піхальонок, для якого це також був дебютний матч у складі національної команди.

Огляд матчу

Боруссія М — Україна 1:2

Голи: Носс, 14 — Мудрик, 9, Піхальонок, 82



Боруссія М: Зоммер — Фрідріх, Гінтер, Ельведі — Гофманн, Скаллі, Райтц, Геррманн — Носс, Штіндль — Плеа.

Боруссія М (другий тайм): Зіппель — Лайнер, Скаллі, Ельведі (Мюсель, 68), Бенсебайні, Нетц — Райц, Коне, Нойгаус — Емболо, Беннеттс.

Україна: Бущан (Різник, 46) — Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко (Бондар, 46), Караваєв — Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 74) — Мудрик (Булеца, 69), Буяльський, Шапаренко (Сирота, 79) — Бєсєдін (Гармаш, 70).