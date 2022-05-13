Украина

Гравці адресували свої вітання вболівальникам.

Київське Динамо 13 травня святкує своє 95-річчя. З цього приводу футболісти клубу записали відеозвернення до вболівальників.

"Хочу привітати ФК Динамо Київ з ювілеєм. Це команда, яка дала мені все. Я з дитинства мріяв тут грати. Вітаю кожного фаната з цим днем, та бажаю усім миру, надії та віри у те, що скоро ми переможем. Вірю, що скоро повернемся на стадіон — ми на поле, а ви на трибуни. Почнемо усі разом перемагати", — сказав Віктор Циганков.

"Динамо з грецької перекладається як "сила". Сильна команда з талановитими гравцями та принциповим керівництвом. В Динамо сильна підтримка від фанатів, цілі покоління вболівальників, сильна історія з великими перемогами. Динамо виповнюється 95 років. Будь сильним наш клубе", — сказав Сергій Сидорчук.

Раніше київське Динамо привітав з днем народження президент донецького Шахтаря Ринат Ахметов.