Украина

Асистент головного тренера Динамо — про товариську гру.

Динамо Київ у рамках чергового контрольного матчу грало проти естонської Флори і здобуло розгромну перемогу.

Асистент головного тренера Динамо Олег Гусєв прокоментував перемогу своєї команди.

"Насамперед, хотів би подякувати Флорі, яка запросила нас у такий тяжкий час зіграти таку важливу гру. Ми хочемо вкотре привернути увагу до того, що коїться у нас у країні, підтримати наших біженців та військових. Вийшла гарна гра. Сподіваюся, скоро все налагодиться. Дуже дякую.

У цьому матчі спортивна складова була не головною. Основне – провести цей поєдинок. Рахунок 3:0 на нашу користь, мабуть, не зовсім відображає реальний стан речей. Недарма Флора – чемпіон своєї країни і постійно грає у єврокубках. Це добротна команда, але ми на даний момент сильніші. Ця перемога для нас була потрібніша, адже вона для нашого народу, для нашої країни. Ми сьогодні виграли з таким рахунком, завдяки величезному бажанню та самовіддачі", — наводить слова Гусєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між Динамо Київ та Флорою.