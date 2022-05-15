Украина

Українець відновив тренування у розташуванні свого колишнього клубу.

Півзахисник луганської Зорі Артем Громов відновив тренування у розташуванні своєї колишньої команди – полтавської Ворскли. Про це повідомляє прес-служба Ворскли.

"Я вдячний Ворсклі, що вони мене прийняли. Є можливість тренуватися на полі, хороший колектив. Скажемо так, рідна атмосфера.

Не знаю, як буде далі, Зоря буде там, не буде. В мене літом закінчується контракт. Поки не знаю, якими будуть подальші дії.

Хоча б на якихось три години можеш відволіктися, не думати там, що десь недалеко звідси, на жаль, помирають люди. Будемо сподіватися та вірити, що все швидко закінчиться. Буде нормальний чемпіонат, люди прийдуть на трибуни й спорт знову буде в Україні", — сказав Громов.

Нагадаємо, 32-річний українець виступав за Ворсклу з 2007 по 2016, провівши за клуб 154 матчі, у яких забив 28 голів та віддав 14 асистів.