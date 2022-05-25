Украина

Матчі відбудуться з 1 по 7 червня у Нідерландах.

Юнацька збірна України U-19 розпочала підготовку до еліт-раунду кваліфікації Євро-2022, що пройде з 1 по 7 червня у Нідерландах. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Підопічні Володимира Єзерського готуватимуться у складі 22 футболістів на базі збірної Нідерландів у місті Зейст.

Нагадаємо, Україна потрапила до шостої групи, де зустрінеться з Нідерландами, Норвегією та Сербією.

Спочатку ігри мали проходити з 23 по 29 березня, але у зв'язку з військовою агресією проти України УЄФА переніс матчі за участю нашої команди.

У разі попадання у фінальний турнір Україна зіграє у групі В разом із Англією, Ізраїлем та Австрією.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Тимур Пузанков (Шахтар), Дмитро Ледвій (Рух).

Захисники: Едуард Козік, Андрій Булеза, Мар'ян Фаріна (усі — Шахтар), Максим Дячук, Навін Малиш (обидва — Динамо), Віталій Роман, Марко Сапуга, Денис Підгурський (усі — Рух), Данило Удод (Маріуполь).

Півзахисники: Назар Волошин, Олександр Яцик, Антон Царенко (усі — Динамо), Іван Лосенко (Шахтар), Артур Микитишин, Денис Шостак, Михайло Хромей (усі — Маріуполь), Данііл Хрипчук (Ворскла), Ілля Квасниця (Рух).

Нападники: Єгор Ярмолюк (Дніпро-1), Кирило Попов (Динамо).

Перша гра проти Норвегії відбудеться 1 червня о 17:00 за київським часом. Потім матчі із Сербією (4 червня) та Нідерландами (7 червня).